Oschersleber Künstler auf der Frankfurter Buchmesse Historische Mode trifft Kunst: Illustrator aus Oschersleben präsentiert Buch mit langer Entstehungsgeschichte
Der Oschersleber Kay Elzner aus dem Ortsteil Emmeringen stellt auf der Frankfurter Buchmesse seine neuesten Werke vor. Darunter ein Buch mit einer besonders intensiven Recherche.
15.10.2025, 06:00
Emmeringen - In dieser Woche treffen sich Autoren, Verlage und Freunde des Buches auf der Frankfurter Buchmesse. Ein fester Termin ist die Messe in jedem Jahr auch für den Illustrator Kay Elzner aus Emmeringen. Diesmal wird er ein Buch mit einer langen Entstehungsgeschichte präsentieren.