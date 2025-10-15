weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oschersleben
    4. >

  4. Oschersleber Künstler auf der Frankfurter Buchmesse: Historische Mode trifft Kunst: Illustrator aus Oschersleben präsentiert Buch mit langer Entstehungsgeschichte

Oschersleber Künstler auf der Frankfurter Buchmesse Historische Mode trifft Kunst: Illustrator aus Oschersleben präsentiert Buch mit langer Entstehungsgeschichte

Der Oschersleber Kay Elzner aus dem Ortsteil Emmeringen stellt auf der Frankfurter Buchmesse seine neuesten Werke vor. Darunter ein Buch mit einer besonders intensiven Recherche.

Von Constanze Arendt-Nowak 15.10.2025, 06:00
Vor historischen Mauern gewährt der Oschersleber Künstler Kay Elzner einen Blick in das Buch über Kleidung der Renaissance.
Vor historischen Mauern gewährt der Oschersleber Künstler Kay Elzner einen Blick in das Buch über Kleidung der Renaissance. Foto: Constanze Arendt-Nowak

Emmeringen - In dieser Woche treffen sich Autoren, Verlage und Freunde des Buches auf der Frankfurter Buchmesse. Ein fester Termin ist die Messe in jedem Jahr auch für den Illustrator Kay Elzner aus Emmeringen. Diesmal wird er ein Buch mit einer langen Entstehungsgeschichte präsentieren.