Der Oschersleber Kay Elzner aus dem Ortsteil Emmeringen stellt auf der Frankfurter Buchmesse seine neuesten Werke vor. Darunter ein Buch mit einer besonders intensiven Recherche.

Vor historischen Mauern gewährt der Oschersleber Künstler Kay Elzner einen Blick in das Buch über Kleidung der Renaissance.

Emmeringen - In dieser Woche treffen sich Autoren, Verlage und Freunde des Buches auf der Frankfurter Buchmesse. Ein fester Termin ist die Messe in jedem Jahr auch für den Illustrator Kay Elzner aus Emmeringen. Diesmal wird er ein Buch mit einer langen Entstehungsgeschichte präsentieren.