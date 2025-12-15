Auf dem Gelände des Oschersleber Bürgerschützenvereins ist am Montag, 15. Dezember, ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte der Oschersleber Feuerwehr bekämpften den Brand eines Holzschuppens. Was bis jetzt bekannt ist.

Oschersleben - vs/Jan Dahms

Einsatzkräfte der Oschersleber Feuerwehr sind am Montagmorgen zum Gelände des Oschersleber Bürgerschützenvereins in der Nähe der Motorsport-Arena gerufen worden.

Dort stand ein Holzschuppen in Flammen, in dem nach Angaben des Feuerwehrsprechers Andreas Ehrhardt verschiedene Geräte gelagert waren. „Bei Eintreffen der Einsatzkräfte loderten bereits Flammen auf dem Gelände des Bürgerschützenvereins. Ein Trupp ging unter Atemschutz zunächst von außen zur Brandbekämpfung vor“, berichtet Ehrhardt vom Einsatzgeschehen.

Holzschuppen brennt auf dem Gelände des Oschersleber Schützenvereins: Ursache des Feuers noch nicht bekannt

Um eine weitere Ausbreitung des Brandes zu verhindern, sei das Zugangstor geöffnet worden, sodass das Löschen anschließend auch auf dem Gelände erfolgen konnte. Wie der Sprecher weiter mitteilt, brannte der Holzschuppen jedoch samt Inhalt vollständig aus.

Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind derzeit unklar. Die Einsatzkräfte der Oschersleber Feuerwehr waren rund eineinhalb Stunden im Einsatz.