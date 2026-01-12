Die Ortsbürgermeister in Oschersleben ziehen ein Fazit über die Probleme und Erfolge des Jahres und verraten schon jetzt, was im kommenden Jahr alles ansteht. Heute: Peseckendorfs Ortsbürgermeister Jürgen Schlee

Peseckendorfs Ortsbürgermeister Jürgen Schlee sieht Straßen in und um Neubau in „desolatem Zustand“

Die Ortsdurchfahrt des Ortsteils Neubau treibt den Peseckendorfer Ortsbürgermeister Jürgen Schlee um. Ein Schild warnt dort vor Straßenschäden.

Peseckendorf - In einem Jahr ist in Oschersleben und seinen Ortsteilen viel passiert. Ein Fazit ziehen daher auch die Ortsbürgermeister. Aber auch im kommenden Jahr 2026 stehen neue Pläne und Ideen an. Was genau, haben sie jetzt verraten. Den Anfang macht Jürgen Schlee, der Ortsbürgermeister von Peseckendorf.