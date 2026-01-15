Erneut versammeln sich die Freunde des Dartssports aus der Region im Hordorfer Dorfgemeinschaftshaus. Beim dem vom SV Hordorf organisierten Dartsturnier sorgt auch das Publikum für gute Stimmung. Wer sind die neuen Dartskönige?

Hordorf - vs/Jan Dahms

Während die Darts-Profis rund um den Jahreswechsel im sogenannten „Ally Pally“ in London um den Weltmeisterschaftstitel kämpfen, steht der Darts-Sport zu dieser Zeit auch in den Oschersleber Ortsteilen hoch im Kurs. Ihr Können zeigen konnten die Hobby-Dartsspieler beispielsweise in Hordorf, wobei der Spaß der Teilnehmer und des Publikums natürlich im Vordergrund stand.

Das vom SV Hordorf 1979 organisierte und ausgerichtete Hordorfer Steel-Darts-Turnier hat Ende Dezember im Dorfgemeinschaftshaus der Ortschaft stattgefunden. „Für die 32 Spielerinnen und Spieler, die sich vorzugsweise aus den Hordorfer Vereinen sowie aus in Hordorf aufgewachsenen und wohnhaften Teilnehmern zusammensetzte, bot das Turnier spannende Duelle, eine ausgelassene Stimmung und etliche Gänsehautmomente“, teilten die Organisatoren mit. Dies sei insbesondere den zahlreichen Zuschauern zu verdanken, die im Laufe des Nachmittags vorbeischauten und bis zum Ende des Turniers, gegen 21 Uhr, den Spielen folgten.

Der Fokus von Teilnehmern und Publikum liegt auf den Dartscheiben. Foto: SV Hordorf

Finalisten mit Einlaufmusik auf die Bühne geholt

Unter allen Teilnehmenden verloste Andreas Breße als Vorsitzender des Sportvereins mehrere Tageskarten für das Hordorfer Schützenfest 2026. Der Fokus lag dann wieder auf den Dartscheiben. Die jeweils zwei Besten einer jeden Gruppe zogen den Angaben nach ins Achtelfinale ein. Ab dem Halbfinale wurden die Kontrahenten dann sogar jeweils mit einem Duell-Showdown und einer Einlaufmusik auf die Bühne geholt. Besonders das Finale zwischen Maximilian Jung und Niclas Oehlhoff habe das Publikum im Dorfgemeinschaftshaus jubeln lassen.

Nach einem „nervenaufreibenden Match“ ging letztlich Maximilian Jung als Sieger hervor. Niclas Oehlhoff nahm verdient den zweiten Platz an, Drittplatzierter wurde Heiko Reese. „Die Ausrichtung des 3. Hordorfer Steel-Darts-Turniers zeigt abermals, wie mit ehrenamtlichem Engagement das dörfliche Gemeinschaftsleben gefördert werden kann“, betonen die Organisatoren und danken in diesem Zusammenhang den Helfern und Sponsoren.