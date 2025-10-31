Kriminelle haben in Hadmersleben Anfang Oktober 2025 einen Geldautomaten gesprengt. Die Explosion beschädigte die Volksbank-Filiale im Ort erheblich. Jetzt nennt das Geldinstitut weitere Details zum Vorfall und deren Auswirkungen.

Innenbereich fast vollständig zerstört: Wie es jetzt mit der Bankfiliale in Hadmersleben weitergeht

Die Explosion in der Hadmersleber Volksbank-Filiale verursachte erhebliche Schäden. Die Zweigstelle ist seitdem geschlossen.

Hadmersleben - Gleich mehrfach hatten es Kriminelle in den vergangenen Wochen auf Geldautomaten und Bankfilialen im Landkreis Börde abgesehen. So sprengten die Täter etwa in Völpke einen Geldautomaten der Sparkasse. Aber auch im Zentrum von Hadmersleben ist es Anfang Oktober zu einer Explosion gekommen.