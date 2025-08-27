weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oschersleben
    4. >

  4. ADAC und Polizei im Einsatz: Internatsschule Hadmersleben legt Fokus auf die Sicherheit der Kinder

ADAC und Polizei im Einsatz Internatsschule Hadmersleben legt Fokus auf die Sicherheit der Kinder

Insgesamt 32 neue Fünftklässler erleben die ersten Schulwochen in der Internatsschule Hadmersleben. Bei einem Projekttag zur Verkehrserziehung bringt die Schule jetzt Polizei und ADAC direkt ins Klassenzimmer.

Von Jan Dahms 27.08.2025, 06:00
Schüler der Klassenstufe 5 in der Internatsschule Hadmersleben lernen das richtige Verhalten im Straßenverkehr.
Schüler der Klassenstufe 5 in der Internatsschule Hadmersleben lernen das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Foto: Jan Dahms

Hadmersleben - Schon in den ersten Tagen des neuen Schuljahres startete die Internatsschule Hadmersleben mit einem Projekttag. Als ein fester Programmpunkt in den ersten Schulwochen beschäftigten sich die neuen Fünftklässler mit einem wichtigen Thema.