Insgesamt 32 neue Fünftklässler erleben die ersten Schulwochen in der Internatsschule Hadmersleben. Bei einem Projekttag zur Verkehrserziehung bringt die Schule jetzt Polizei und ADAC direkt ins Klassenzimmer.

Schüler der Klassenstufe 5 in der Internatsschule Hadmersleben lernen das richtige Verhalten im Straßenverkehr.

Hadmersleben - Schon in den ersten Tagen des neuen Schuljahres startete die Internatsschule Hadmersleben mit einem Projekttag. Als ein fester Programmpunkt in den ersten Schulwochen beschäftigten sich die neuen Fünftklässler mit einem wichtigen Thema.