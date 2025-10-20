Vor vier Jahren drehte ein junges Filmteam im alten Oschersleber Schwimmbad die Buchverfilmung „Jenseits der blauen Grenze“ – doch was ist nach Veröffentlichung aus dem Film und dem Team geworden?

Dreh vor vier Jahren in der Bodestadt

Schauspielerin Lena Urzendowsky spielt die Hauptrolle „Hanna“ im Film „Jenseits der blauen Grenze“.

Oschersleben - Das alte Oschersleber Schwimmbad mit DDR-Charme war ein echter Hauptgewinn für das junge Filmteam aus Ludwigsburg, erzählt Sarah Neumann. Sie ist die Regisseurin der Buchverfilmung „Jenseits der blauen Grenze“, ein Roman von Dorit Linke. Vor vier Jahren drehten sie für zwei Tage in dem denkmalgeschützten Schwimmbad.