Schon mehrere Monate müssen Anwohner einiger Straßen in Klein Oschersleben in Dunkelheit leben. Grund sind defekte Laternen durch einen Blitzeinschlag mit weitreichenden Folgen. Warum die Reparaturarbeiten so lange dauern.

In Klein Oschersleben bleiben weiterhin viele Straßenlaternen dunkel.

Klein Oschersleben - Im Oschersleber Ortsteil bleiben weiterhin mehrere Straßenzüge ohne funktionierende Beleuchtung. Und ein Ende der Reparaturen ist derzeit nicht in Sicht. Das geht aus einer aktuellen Anfrage der Volksstimme hervor. Der zuständige Leiter des Fachbereichs Bauen und Umwelt der Stadt Oschersleben, Matthias Wilcke, erklärt die Ursache.