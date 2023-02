Umzüge, Kinderfasching Karneval in der Westlichen Börde: Adé, grandiose Saison!

Ob in Gröningen, Wulferstedt oder Neuwegersleben: Am Tulpensonntag strahlen in allen drei Orten die Karnevalisten mit der Sonne um die Wette. Mit den Umzügen und dem Kinderkarneval geht eine grandiose Karnevalssaison 2022/2023 zu Ende.