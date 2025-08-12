Der Förderverein der Aderstedter Badeanstalt hatte zum Sommerfest eingeladen - und zahlreiche Besucher waren dem Ruf in den Huy-Ort gefolgt.

Aderstedt. - Das Sommerfest in der Aderstedter Badeanstalt gehört fest zum Veranstaltungskalender und ist stets ein Highlight im Jahresprogramm des betreibenden Vereins. So auch in diesem Jahr.

„Wir hatten ein wenig Pech mit dem Wetter, sonst wären vielleicht noch ein paar mehr Besucher gekommen“, sagt Vereinsvorsitzender Jens Klaus. „Am Samstag ging es noch, da waren auch viele Leute da und auch im Wasser. Wir hatten ja auch eine große Wasserrutsche und einen riesigen aufblasbaren Löwen. Am Sonntag war es dann wirklich mies - und trotzdem waren Leute da, das hat uns sehr gefreut.“

Luftballons gehen von Aderstedt auf die Reise

Alles in allem sei das Wochenende aber dennoch erfolgreich gewesen und man sei zufrieden. „Wir hatten den Spielmannszug aus Veltheim zu Gast, der hat die Gäste sehr gut unterhalten. Unser traditionelles Feuerwehrauto-Ziehen fand auch statt und sorgte wieder für viele Lacher“, zählt er auf. „Die Kinder haben Luftballons steigen lassen mit ihren Namen und Adressen und jetzt warten wir ganz gespannt, ob, wann und von wo was zurückkommt.“

Die Luftballons stiegen mit den Namen und Adressen der Kinder versehen in den Himmel. Foto: Förderverein/Lars Mundt

Generell habe es sehr viele positive Rückmeldungen von Besuchern gegeben - „auch von Leuten, die sonst nicht oder nur sehr selten zu uns kommen. Das war natürlich schön zu hören“, so der Vereinschef weiter.

Förderverein hofft auf Fördergeld für Beckensanierung im Freibad Aderstedt

Selbstverständlich schauten auch die Ehrengäste Udo Lindenberg und die Olsenbande wieder in der Batze vorbei, die sich ihren Besuch auch in diesem Jahr nicht nehmen ließen.

Udo Lindenberg war ebenfalls, sogar an beiden Tagen, zu Gast. Foto: Förderverein/Lars Mundt

Nach dem Fest richtet sich der Blick nach vorn auf die kommende Saison. „Für uns ist jetzt vor allem die Beckensanierung wichtig, für die wir eine Förderung beantragt haben, auf deren Zusage wir jetzt warten“, erklärt Jens Klaus. „Sobald diese da ist, wollen wir mit den Vorbereitungen anfangen - und wissen daher auch noch nicht, ob und wann wir das Hundeschwimmen als Saisonabschluss anbieten können.“