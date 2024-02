Reifen an gleich 14 Fahrzeugen sind in der Albert-Einstein-Straße in Oschersleben zerstört worden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und äußert sich zu möglichen Motiven der Tat.

Unbekannte Täter haben in der Albert-Einstein-Straße in Oschersleben mehrere Autoreifen an insgesamt 14 Fahrzeugen zerstört.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oschersleben - In der Albert-Einstein-Straße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag, 25. Februar 2024, in der Zeit zwischen 22 Uhr und 7 Uhr mehrere Autoreifen zerstochen. Nach Angaben der Polizei wurden so insgesamt 14 Fahrzeuge beschädigt. Es ist ein hoher Sachschaden entstanden.