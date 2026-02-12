Die Kleintierpraxis Hamersleben richtet Erste-Hilfe-Kurse für Tierhalter aus. Volksstimme-Reporterin Anna Schwanz war bei einem Kurs dabei. Was sie dort gelernt hat.

Mund zu Schnauze: Tierärztin aus der Börde bietet Erste-Hilfe-Kurs für Vierbeiner

Tierärztin Dr. Andrea Behrens führt beim Erste-Hilfe-Kurs für Haustiere in Hamersleben die Herzdruckmassage an einem Hundedummy vor.

Hamersleben - Es ist etwas, wovor sich wohl jeder Hunde- und Katzenhalter fürchtet: Dass dem geliebten Tier etwas zustößt, etwa durch Bisse von anderen Tieren, einen ungünstigen Sturz oder einen hastig verschluckten Knochen. Um in solchen Momentan schnell handeln zu können, bietet Tierärztin Dr. Andrea Behrens in ihrer Praxis in Hamersleben spezielle Erste-Hilfe-Kurse für Vierbeiner an. Der erste Kurs des Jahres fand vor wenigen Tagen statt und bot jede Menge Wissenswertes - in überraschend humorvoller Atmosphäre.