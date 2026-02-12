weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oschersleben
    4. >

  4. Erste Hilfe für Haustiere: Mund zu Schnauze: Tierärztin aus der Börde bietet Erste-Hilfe-Kurs für Vierbeiner

Erste Hilfe für Haustiere Mund zu Schnauze: Tierärztin aus der Börde bietet Erste-Hilfe-Kurs für Vierbeiner

Die Kleintierpraxis Hamersleben richtet Erste-Hilfe-Kurse für Tierhalter aus. Volksstimme-Reporterin Anna Schwanz war bei einem Kurs dabei. Was sie dort gelernt hat.

Von Anna Schwanz 12.02.2026, 06:00
Tierärztin Dr. Andrea Behrens führt beim Erste-Hilfe-Kurs für Haustiere in Hamersleben die Herzdruckmassage an einem Hundedummy vor.
Tierärztin Dr. Andrea Behrens führt beim Erste-Hilfe-Kurs für Haustiere in Hamersleben die Herzdruckmassage an einem Hundedummy vor. Foto: Anna Schwanz

Hamersleben - Es ist etwas, wovor sich wohl jeder Hunde- und Katzenhalter fürchtet: Dass dem geliebten Tier etwas zustößt, etwa durch Bisse von anderen Tieren, einen ungünstigen Sturz oder einen hastig verschluckten Knochen. Um in solchen Momentan schnell handeln zu können, bietet Tierärztin Dr. Andrea Behrens in ihrer Praxis in Hamersleben spezielle Erste-Hilfe-Kurse für Vierbeiner an. Der erste Kurs des Jahres fand vor wenigen Tagen statt und bot jede Menge Wissenswertes - in überraschend humorvoller Atmosphäre.