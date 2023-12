Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wulferstedt. - Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 6. Dezember dem Projekt zur Wiedervernässung „Großes Bruch“ zugestimmt. Im neuen Klimaschutzkonzeptes des Landkreises Börde sei die „Wiedervernässung Großes Bruch“ eine bedeutende Klimaschutzmaßnahme, heißt es in der Pressemitteilung des Landkreises. Aktuell werde in dem 800 Hektar großen Naturschutzgebiet, kontinuierlich Torf zersetzt, was wiederum zur Freisetzung von CO2 führe. Mit der Wiedervernässung des ehemaligen Moor- und Sumpfgebietes könne der Kohlenstoff aufgenommen und die Artenvielfalt gefördert werden.