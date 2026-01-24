Freizeit-Aktivitäten in der Börde Neue Aktion in der Motorsport-Arena Oschersleben: Mit dem eigenen Auto auf der Rennstrecke
Professionelle Rennfahrer fahren auf der Rennstrecke der Motorsport-Arena Oschersleben um Bestzeiten. Jetzt können sich dort ab dem 31. Januar auch die Motorsport-Fans ausprobieren. Das sind die wichtigsten Infos zu den „Touristenfahrten“.
24.01.2026, 10:00
Oschersleben - Obwohl die großen Rennveranstaltungen erst wieder im Frühjahr starten, befindet sich die Motorsport-Arena auch dieses Mal in keinem Winterschlaf. Tatsächlich wird zum Jahresstart das Angebot auf der Anlage um eine Attraktion erweitert.