  4. Freizeit-Aktivitäten in der Börde: Neue Aktion in der Motorsport-Arena Oschersleben: Mit dem eigenen Auto auf der Rennstrecke

Professionelle Rennfahrer fahren auf der Rennstrecke der Motorsport-Arena Oschersleben um Bestzeiten. Jetzt können sich dort ab dem 31. Januar auch die Motorsport-Fans ausprobieren. Das sind die wichtigsten Infos zu den „Touristenfahrten“.

Von Jan Dahms 24.01.2026, 10:00
Professionelle Rennfahrer fühlen sich auf der Rennstrecke in der Motorsport-Arena Oschersleben praktisch zu Hause. Mit den neuen Touristenfahrten dürfen jetzt auch die Fans auf die Strecke.
Professionelle Rennfahrer fühlen sich auf der Rennstrecke in der Motorsport-Arena Oschersleben praktisch zu Hause. Mit den neuen Touristenfahrten dürfen jetzt auch die Fans auf die Strecke. Archivfoto: Markus Toppmöller/Motorsport-Arena Oschersleben

Oschersleben - Obwohl die großen Rennveranstaltungen erst wieder im Frühjahr starten, befindet sich die Motorsport-Arena auch dieses Mal in keinem Winterschlaf. Tatsächlich wird zum Jahresstart das Angebot auf der Anlage um eine Attraktion erweitert.