In ehemaliger Kleingartenanlage in Ausleben ist eine besondere Form des Betreuten Wohnens entstanden. Von den 25 Wohnungen sind bis auf wenige Ausnahmen alle bereits vergeben.

Neue Anlage in Ausleben ist fast ausgebucht

Blick in die weitläufige Anlage, die einmal eine Gartenanlage war.

Ausleben. - An die einstige Kleingartenanlage an der Ausleber Schützenstraße erinnert heute nichts mehr. Auf dem Areal ist ein neues Betreutes Wohnen/Pflegewohnen entstanden.

Fünf Häuser mit jeweils fünf Wohnungen sind gebaut. Von den 25 Wohnungen sind bis auf wenige Ausnahmen alle vergeben. Die Wohnungen haben eine Größe von 52 Quadratmetern, sind barrierefrei und haben eine kleine Terrasse. Frauen und Männer direkt aus Ausleben, aus den Nachbarorten, ja sogar aus Hamburg, Dessau oder Halberstadt haben hier ein neues Zuhause gefunden.

Als im Dezember 2022 das Richtfest gefeiert wurde, sind die Investoren von einer Fertigstellung des Projektes im September 2023 ausgegangen. Jedoch konnten die Arbeiten an den Außenanlagen später beginnen als geplant, weil es Verzögerungen bei den Hausanschlüssen durch die Versorger gab.

Im Gebäude der Tagespflege ist die Küche mit dem Essbereich das Herzstück. Foto: Yvonne Heyer

Eigentlich sollte bereits im Dezember 2023 alles fertig sein. Doch die Gestaltung der Außenanlagen sollte sich als großes Hindernis erweisen.

„Der Dauerregen im Herbst und auch noch zu Anfang des Winters haben den Boden derart aufgeweicht, dass die Baumaschinen einsanken oder festfuhren. Es war kaum möglich, die ausstehenden Arbeiten fortzuführen und dementsprechend sah es auf dem Grundstück aus. Zwar war alles betriebsfähig, aber die Erdarbeiten fehlten. Nun ist der Tiefbau aber fertig. Dieser Tage erfolgt die Rasenaussaat, die weiteren Pflanzungen sind ebenso zum größten Teil erfolgt“, erklärt Tobias Krüger, Investor und Geschäftsführer der Alten- und Pflege GmbH Dedeleben. In Kürze wird es also auf dem neugestalteten Areal aufblühen.

Im sechsten Gebäude, in der Tagespflege, ist der Frühling dank vieler Blumen und Dekorationen bereits eingezogen. Im Bastelzimmer stehen weitere Materialien bereit, um das Haus aufblühen zu lassen. „Wir sind in Ausleben inzwischen voll im Betrieb“, berichtet Tobias Krüger weiter.

Diana Ponwitz ist die Pflegedienstleiterin und hat den Rundgang durch das Betreute Wohnen/Pflegewohnen übernommen. Selbstbestimmt leben die Mieter hier in ihren eigenen vier Wänden bis zum Lebensende. Die pflegerische Betreuung sei rund um die Uhr durch den ambulanten Pflegedienst und der Tagespflege gewährleistet.

Gemeinsames Essen

Im Gebäude der Tagespflege kommen die Hausbewohner zu den Mahlzeiten zusammen, so wie sie es wünschen. Sie können auch in den eigenen vier Wände essen.

Herzstück des Gebäudes ist die große Küche mit dem angrenzenden Aufenthaltsraum. „Kuchen, Brötchen und vieles mehr kommen von regionalen Anbietern, das ist uns wichtig“, erklärt Diana Ponwitz. Alle Mahlzeiten werden im Haus gekocht. „Die Bewohner ziehen wir in das Aufstellen des Speiseplans mit ein. So kochen wir auch Gerichte von früher. Auch sind die Ideen der Frauen und Männer gefragt, wenn es um die Beschäftigung vormittags und nachmittags geht“, berichtet die Pflegedienstleiterin beim Rundgang. Sie präsentiert den Ruheraum, in dem die Seniorinnen und Senioren auch auf eine Traumreise gehen können.

Die Frauen und Männer unternehmen gemeinsam mit dem Pflegepersonal Spaziergänge durch den Ort, aber auch Ausflüge in den Harz oder in die nähere Umgebung sind geplant.

„Eine offizielle Übergabe ist jetzt nicht mehr vorgesehen, zumal der laufende Betrieb ja im vollen Gange ist. Aber ich denke, wir werden im Frühjahr oder Sommer noch einen Tag der offenen Tür nachholen, verbunden mit dem Frühlingsfest oder dem Sommerfest“, erzählt Tobias Krüger. Das familiengeführte Unternehmen habe rund fünf Millionen Euro in das Projekt gesteckt. Der Gemeinderat Ausleben hat dieses maßgeblich unterstützt und befürwortet.