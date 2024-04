Neuer Regionalbereichsbeamter in Oschersleben im Dienst

Oschersleben - vs

Schon in wenigen Wochen tritt der Polizeibeamte Thomas Gau den Dienst als neuer Regionalbereichsbeamter in Oschersleben an. Er folgt auf Peter Hartling, der sich in den Ruhestand verabschiedet.

Die Polizeihauptmeisterin Simone Baumbach, die bereits seit vier Jahren als Regionalbereichsbeamtin in der Bodestadt unterwegs ist, hat nun bald einen neuen Kollegen an ihrer Seite. Bei einem ersten Treffen mit Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer (parteilos) haben sie sich unter anderem über die künftige Zusammenarbeit von Polizei und Stadt verständigt, um die Sicherheit der Oschersleber weiter zu erhöhen. Dafür soll die bisherige sehr gute Zusammenarbeit fortgesetzt und noch ausgebaut werden, heißt es.

Sprechstunden im Rathaus Oschersleben

Ein Schwerpunkt ist dabei das Miteinander der Regionalbereichsbeamten und der Stadtverwaltung, überdies werden Simone Baumbach und Thomas Gau auch in Zukunft zu wöchentlichen Sprechstunden ins Rathaus kommen und dort nicht nur Hinweise, Anregungen sowie Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger entgegennehmen, sondern gegebenenfalls gemeinsam mit der Stadtverwaltung auch Probleme an Ort und Stelle klären. Die Sprechstunden der Regionalbereichsbeamten im Rathaus finden jeden Dienstag von 14 bis 15.30 Uhr statt. Telefonisch zu erreichen sind Simone Baumbach und Thomas Gau per Festnetz unter 03949/929137 und 03949/929138 sowie per Mobilfunk unter 0151/70336640 und 0174/2089802.