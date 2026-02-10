Bildung in der Börde Neues Weiterbildungszentrum eröffnet in Oschersleben
In Oschersleben gibt es eine neue Anlaufstelle für Umschulungen, Weiterbildungen und Coachings. Was hier angeboten wird.
Oschersleben - In der Oschersleber Bildungslandschaft tut sich etwas. Ab März eröffnet hier der neueste Standort der Akademie Überlingen, eines privaten Instituts „für öffentlich geförderte Bildung, berufliche Qualifizierung und individuelle Potenzialentfaltung“, wie es auf der Website des Unternehmens heißt. Doch was bedeutet das genau und welche Möglichkeiten eröffnen sich hierdurch für die Oschersleber?