In Oschersleben gibt es eine neue Anlaufstelle für Umschulungen, Weiterbildungen und Coachings. Was hier angeboten wird.

Regionalmanager Mirko Härtner ist für den neuen Standort der Akademie Überlingen in Oschersleben verantwortlich.

Oschersleben - In der Oschersleber Bildungslandschaft tut sich etwas. Ab März eröffnet hier der neueste Standort der Akademie Überlingen, eines privaten Instituts „für öffentlich geförderte Bildung, berufliche Qualifizierung und individuelle Potenzialentfaltung“, wie es auf der Website des Unternehmens heißt. Doch was bedeutet das genau und welche Möglichkeiten eröffnen sich hierdurch für die Oschersleber?