Die Feuerwehr rückt in der Nacht zum Donnerstag, 8. Januar, zu einem Brandeinsatz in Oschersleben aus. Vor Ort brennt eine Gartenlaube lichterloh. Auch eine zweite Laube wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Oschersleben - vs/Jan Dahms

Einsatzkräfte der Oschersleber Feuerwehr sind in der Nacht zum Donnerstag, 8. Januar, in die Oschersleber Gneisenaustraße alarmiert worden. Dort stand beim Eintreffen der Feuerwehrleute eine Gartenlaube bereits in Vollbrand.

Zudem hatte das Feuer bereits auf eine zweite Laube übergegriffen, teilte Feuerwehrsprecher Andreas Ehrhardt mit. „Unverzüglich gingen zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Zunächst mussten jedoch rund 150 Meter Schlauch verlegt werden, um die Wasserversorgung an der Einsatzstelle sicherzustellen“, schilderte er weiter zum Einsatzgeschehen vor Ort.

Löscharbeiten an weiterer Gartenlaube

Mehrere Gasflaschen seien rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich ins Freie gebracht worden. Ein vollständiges Abbrennen der zweiten Gartenlaube konnte demnach verhindert werden. Die Löscharbeiten hätten sich bis 7 Uhr hingezogen, da diese durch Eis und Schnee erschwert worden seien.

Verletzt wurde beim Brand in der Gneisenaustraße nach Feuerwehrangaben niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.