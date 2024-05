Die Stadt erstellt in den kommenden Monaten einen kommunalen Wärmeplan. Was ist das Ziel des Projekts und welche Auswirkungen hat das auf die Oschersleber?

Oschersleben - Die Wärmeversorgung verursacht derzeit nach Angaben des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen einen wesentlichen Teil des Treibhausgasausstoßes in Deutschland. Im Gebäudesektor stammt die Wärme demnach noch überwiegend aus fossilen Energiequellen wie Erdgas und Öl. Das will die Bundesregierung in den kommenden Jahren ändern. Kommunen wie Oschersleben müssen deshalb in diesem Zusammenhang bis Mitte 2028 eine kommunale Wärmeplanung entwickeln.