Kommunalpolitik in der Börde Oscherslebens Haushalt beschlossen: Warum das Millionen-Defizit größer wird
Viele Kommunen klagen über klamme Kassen - und auch in Oschersleben wird das Haushaltsloch größer. Trotzdem sieht der jetzt beschlossene Doppelhaushalt für 2026 und 2027 weitere Investitionen vor.
03.12.2025, 18:00
Oschersleben - Die Stadträte der Stadt Oschersleben haben in ihrer jüngsten Sitzung dem Haushalt für das kommende Jahr und für 2027 grünes Licht erteilt. Die Entscheidung fiel nicht einstimmig aus, dennoch war das Votum deutlich.