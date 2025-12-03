Viele Kommunen klagen über klamme Kassen - und auch in Oschersleben wird das Haushaltsloch größer. Trotzdem sieht der jetzt beschlossene Doppelhaushalt für 2026 und 2027 weitere Investitionen vor.

Auch für die Jahre 2026 und 2027 ist der Haushalt in Oschersleben nicht ausgeglichen.

Oschersleben - Die Stadträte der Stadt Oschersleben haben in ihrer jüngsten Sitzung dem Haushalt für das kommende Jahr und für 2027 grünes Licht erteilt. Die Entscheidung fiel nicht einstimmig aus, dennoch war das Votum deutlich.