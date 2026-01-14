Die Sternsinger der St.-Martin-Grundschule Oschersleben überbrachten ihren Segen und setzten gleichzeitig ein Zeichen für Kinderrechte.

Oschersleben/Haldensleben/vs - Auch in diesem Jahr war es wieder soweit: Verkleidet als die Drei Heiligen Könige Caspar, Melchior und Balthasar, machten sich die Sternsinger der St.-Martin-Grundschule Oschersleben auf den Weg ins Landratsamt nach Haldensleben, um ihren traditionellen Segen zu überbringen.

Statt Gold, Weihrauch und Myrrhe hatten sie eine wichtige Botschaft im Gepäck. Das diesjährige Dreikönigssingen stand im Zeichen der Aktion „Schule statt Fabrik“, teilt die Stadt Oschersleben mit. Diese bundesweite Aktion mache auf die Bedeutung von Kinderrechten aufmerksam und zeige, dass jedes Kind ein Recht auf ein Leben in Würde, auf Bildung und Schutz hat.

Dreikönigssingen: Einsatz für mehr Kinderrechte

Gleichzeitig solle den Kindern vermittelt werden, wie ihr eigenes Engagement dazu beiträgt, Kinderrechte konkret zu stärken. Wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt, setzten die Kinder und Jugendlichen mit ihrem Besuch ein sichtbares Zeichen für Zusammenhalt, Solidarität und gesellschaftliches Engagement.

„Der Besuch der Sternsinger ist für uns jedes Jahr ein besonderer Moment. Er erinnert uns daran, Verantwortung für die Schwächsten zu übernehmen und uns für gerechte Lebensbedingungen von Kindern weltweit einzusetzen“, betont Landrat Martin Stichnoth.