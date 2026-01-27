weather bedeckt
Einkaufen, putzen und manchmal auch nur reden: Jessica Behnen aus Oschersleben ist Teil der Agentur für Haushaltshilfe. Warum sie Ihren Job mit Leidenschaft ausübt.

Von Anna Schwanz 27.01.2026, 06:00
Jessica Behnen (links) und Lisa Blödorn von der Agentur für Haushaltshilfe.
Jessica Behnen (links) und Lisa Blödorn von der Agentur für Haushaltshilfe. Foto: Anna Schwanz

Oschersleben - Jessica Behnen schwingt den Staubsauger, hilft beim Kochen, Einkaufen, bei Arztbesuchen, und manchmal ist sie einfach nur da und hört zu. Kurz gesagt: Sie kümmert sich. Die Oschersleberin ist neue Teamleiterin der Agentur für Haushaltshilfe in der südlichen Börde. Doch ihre Tätigkeit umfasst mehr als nur Hausarbeiten.