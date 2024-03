Oschersleben ist im Rennen um das MDR Jump Osterfeuer. Bei der Show sollen auch Musik-Stars wie Right Said Fred, Philipp Dittberner, und Loi auftreten. Der Wettkampf mit fünf weiteren Kommunen wird per Online-Voting läuft bis zum 18. März.

Oschersleben - Bekannte Künstler wie das DJ-Duo Gestört aber Geil, Right Said Fred, Philipp Dittberner, Loi und viele weitere Musikstars könnten in Oschersleben schon bald für einen Abend sorgen, der in Erinnerung bleibt.

Die Motorsport Arena hat sich gemeinsam mit der Stadt für das MDR Jump Osterfeuer beworben und will so die Party des Radiosenders am Sonnabend, 30. März, in die Region holen. Mit fünf weiteren Kommunen befindet man sich nun bis zum Montag, 18. März, im Halbfinale um die Bühnenshow, der Gewinner-Ort steht dann eine Woche später am Montag, 25. März, fest. Eine Online-Abstimmung entscheidet bis dahin nun darüber, wer den Wettkampf gewinnt.

Deshalb rufen Bürgermeister Benjamin Kanngießer (parteilos) und Alexandra Werner aus der Motorsport-Arena zur Teilnahme am Voting auf, das mehrmals täglich auf der Internetseite des Radiosenders durchgeführt werden kann. „Jede Stimme zählt, also teilen Sie den Aufruf auf allen Ihren sozialen Plattformen, um die Osterparty des Jahres in unsere Stadt zu bringen!“, so Kanngießer in einer Mitteilung. Bekommt Oschersleben die meisten Stimmen, soll die Veranstaltung nach Angaben von Stadtsprecher René Döring in der Motorsport-Arena stattfinden. Dort würde zu dieser Zeit der Autofrühling stattfinden, „für die das Osterfeuer das i-Tüpfelchen wäre“.

Obwohl das Voting derzeit noch läuft, werden demnächst schon erste Vorkehrungen für die Veranstaltung getroffen. So würden sich in der kommenden Woche unter anderem Vertreter von Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt und der Motorsport-Arena treffen, um alles Notwendige zu besprechen, heißt es. „Es wird sicherlich spannend, denn auch die Konkurrenz schläft nicht“, sagt der Stadtsprecher zur laufenden Abstimmung.