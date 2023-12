Ottleben - Der Weihnachtsmarkt der Kindertagesstätte „Schloss Trautenburg“ hat eine lange Tradition. Diese fand auch in diesem Jahr eine Fortsetzung. Doch das Einstimmen auf die Weihnachtszeit fand dieses Mal nicht auf dem Gelände der Kita statt, sondern auf dem Sportplatz. „Wir haben in diesem Jahr schon den Kindertag hier auf dem Sportplatz als gemeinsame Aktion gefeiert. Das hat super funktioniert. Als der Tag der offenen Tür der sanierten Kita stattfand, haben wir mit der Kita-Leitung und dem Kita-Förderverein beschlossen, auch den Weihnachtsmarkt gemeinsam zu organisieren“, erzählt Denis Krompholz, Vorstandsmitglied von Blau Gelb Ausleben. Für die Kita sei es eine große Erleichterung. Aber nicht nur der Sportverein brachte sich beim Weihnachtsmarkt mit ein. Mit von der Partie waren der Schützenverein, die Feuerwehr, der Feuerwehr-Förderverein und der Verein „Grüner Stammtisch“ mit verschiedenen Ständen.

Viele fleißige Helfer haben am Donnerstagabend das Areal rund um den Sportplatz für den Weihnachtsmarkt vorbereitet. So konnte der Weihnachtsmarkt am 2. Dezember pünktlich um 16 Uhr starten. Und schon bald hatte sich der Platz am Ottleber Sportplatz gut gefüllt. Am Ende des Tages wird geschätzt, dass wohl an die 400 Besucher zum Weihnachtsmarkt kamen.

Im Sportlerheim bot der Ausleber Schützenverein ein Schießen mit modernen Lasergewehren an. Foto: Yvonne Heyer

In jedem Fall war mit Pommes, Kesselgulasch nach dem Rezept von Mike Schannor, Popcorn, Glühwein oder Kinderpunsch und vielen anderen Dingen für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Und nicht nur das. Die Hortkinder haben unter der Leitung von Stefanie Gallun und Peggy Juler fleißig geübt. Sie warteten mit einem Weihnachtszirkus mit vielen Attraktionen auf.

Im Sportlerheim wärmten sich die Weihnachtsmarktbesucher auf. Aber hierher lockte nicht nur die wohlige Wärme. Das Bastelzimmer war das Reich von Manuela Sprung, unter deren Federführung seitens der Kita-Leitung der Weihnachtsmarkt vorbereitet worden war. Unter ihrer Anleitung bastelten die Mädchen und Jungen Tannenbäume aus Papier oder ihre Wunschzettel für den Weihnachtsmann.

Im Sportlerheim bastelten die Kinder Weihnachtsbäume und malten Wunschzettel für den Weihnachtsmann. Foto: Yvonne Heyer

Der hatte übrigens den Weg nach Ottleben schon mal auf sich genommen, um zu schauen, wie sich die Menschen auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Im Sportlerheim konnten sich kleine und große Weihnachtsmarktbesucher im Schießen mit modernen Lasergewehren ausprobieren. Der Stand wurde vom Ausleber Schützenverein, in Person von Silvio und Nancy Heinemann, betreut.