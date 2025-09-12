Ein Tag voller Workshops steht für die Fachkräfte des AWO-Kreisverbandes Börde auf der Agenda. Im Fokus dabei sind die vielfältigen Lebensrealitäten von Kindern und Familien.

Oschersleben - vs

Erzieherinnen und Erzieher sowie weitere Fachkräfte des Awo-Kreisverbandes Börde haben sich in der historischen Burg Oschersleben versammelt. Die Fachtagung stand unter dem Motto „Vielfalt in der Kita leben und gestalten“.

Aus diesem Anlass wurde sich den Angaben nach mit den vielfältigen Lebensrealitäten von Kindern und Familien auseinandersetzt. Sechs Kindertageseinrichtungen des Arbeiterwohlfahrt Kreisverbandes Börde nahmen an diesem besonderen Tag teil. Die Versammlung machte demnach deutlich, wie wichtig eine offene Haltung, individuelle Förderung und der bewusste Blick auf unterschiedliche Lebensrealitäten für eine wertschätzende Pädagogik sei.

Workshops in der Burg Oschersleben: Verschiedene Aspekte von inklusiver Bildungs- und Erziehungsarbeit

Im Rahmen der Veranstaltung in der Burg Oschersleben setzten sich die teilnehmenden Fachkräfte in verschiedenen thematischen Workshops intensiv mit zentralen Aspekten inklusiver Bildungs- und Erziehungsarbeit auseinander. Dabei standen insbesondere die kollegiale Fallberatung, der Index für Inklusion sowie die Vielfalt von Familien und Kindern im Mittelpunkt, führt der AWO-Kreisverband in einer Mitteilung aus.

Ziel der Workshops sei es gewesen, den fachlichen Austausch zu fördern, praxisnahe Impulse zu geben und unterschiedliche Perspektiven von Vielfalt und Inklusion gemeinsam zu reflektieren. Die Bedeutung von Vielfalt und Inklusion für die tägliche pädagogische Arbeit unterstrich Enrico Viohl, Vorstand des Awo-Kreisverbandes Börde. Wie es weiter heißt, blicken die Teilnehmer mit vielen neuen Impulsen, gestärkten Netzwerken und dem gemeinsamen Ziel, Vielfalt in der Kita aktiv zu leben, auf einen gelungenen und bereichernden Tag zurück.