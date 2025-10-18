Der geplante Windpark „Am Felsenberg“ bei Dahlenwarsleben steht in der Kritik. Doch das Vorhaben könnte der Niederen Börde Einnahmen bescheren. Welche Vorhaben und Vereine davon profitieren würden.

So könnten Einwohner direkt von Windkraft profitieren

247 Meter ragt das neue Windrad nördlich von Meitzendorf in die Höhe. Nach wochenlangen Vorbereitungen ist in den vergangenen Wochen die Anlage aufgebaut worden.

Dahlenwarsleben - Die Niedere Börde könnte künftig weit mehr Einnahmen über Windkraft generieren als bisher angenommen. Davon geht Ratspolitiker Michael Kleine von der Fraktion „Aufbruch Niedere Börde“ (ANB) aus.