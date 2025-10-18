Für seinen ehrenamtlichen Einsatz in der Kirche wird der Etinger Friedrich Widdeke mit der Ehrennadel des Landkreises ausgezeichnet.

Oschersleben/Etingen - Bei der Ehrenamtsgala des Landkreises Börde in der Motorsport Arena Oschersleben wurde auch Friedrich Widdecke aus Etingen geehrt. Er erhielt die Ehrenadel für sein langjähriges Engagement in der evangelischen Kirche. Die Auszeichnung wird jährlich an Personen verliehen, die sich über viele Jahre hinweg in besonderer Weise für das Gemeinwohl eingesetzt haben.