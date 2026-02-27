Inhaber Christoph Jordan nutzt den Winter für umfassende Umbauten im Eiscafé. Was sich vor Ort ändert und wann wieder die ersten Kugeln Eis in Schermcke verkauft werden.

Renovierung im Eiscafé Jordan: Das hat sich im beliebten Schermcker Eisladen getan

Der Inhaber des Schermcker Eiscafé, Christoph Jordan, ist seit Dezember mit Renovierungsarbeiten beschäftigt. Modernisiert wird unter anderem der Verkaufsraum.

Schermcke - Für viele Oschersleber und Gäste aus der Region ist das Eiscafé Jordan in Schermcke seit mehr als 40 Jahren fest vor allem mit dem Frühling und dem Sommer verbunden. Längst ist es kein Geheimtipp mehr für diejenigen, die selbst gemachtes Eis genießen möchten. Doch seit Ende Dezember müssen die Kunden auf ihr Eis verzichten. Denn das Familienunternehmen wird derzeit umfangreich saniert.