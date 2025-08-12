weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Tangerhütte
    4. >

  4. Tangerhütte: Wo sich Radfahrer und Dorfbewohner treffen: Der Sommer wird am Deich gefeiert

Tangerhütte Wo sich Radfahrer und Dorfbewohner treffen: Der Sommer wird am Deich gefeiert

Die Einwohner von Schelldorf organisieren ihr ereignisreiches Dorfleben selbst. Das Sommerfest am Elberadweg hat Tradition.

Von Birgit Schulze 12.08.2025, 14:30
Sommerfest in Schelldorf: Kinderspaß mit der Feuerwehr aus Grieben.
Sommerfest in Schelldorf: Kinderspaß mit der Feuerwehr aus Grieben. Fotos: Birgit Schulze

Schelldorf. - In Schelldorf gab es am Wochenende wieder ein gemütliches Fest, bei dem die Einwohner des 100-Seelen-Örtchens an der Elbe Gelegenheit hatten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das Sommer- und Kinderfest wird in dieser Form schon seit mindestens 30 Jahren organisiert – aber immer im kleinen Rahmen für das Dorf selbst. Handzettel im Dorf laden zu der Veranstaltung ein – und Mundpropaganda.