Die Einwohner von Schelldorf organisieren ihr ereignisreiches Dorfleben selbst. Das Sommerfest am Elberadweg hat Tradition.

Wo sich Radfahrer und Dorfbewohner treffen: Der Sommer wird am Deich gefeiert

Schelldorf. - In Schelldorf gab es am Wochenende wieder ein gemütliches Fest, bei dem die Einwohner des 100-Seelen-Örtchens an der Elbe Gelegenheit hatten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das Sommer- und Kinderfest wird in dieser Form schon seit mindestens 30 Jahren organisiert – aber immer im kleinen Rahmen für das Dorf selbst. Handzettel im Dorf laden zu der Veranstaltung ein – und Mundpropaganda.