Knapp 60 Fahrer gingen am ersten Rennwochenende an den Start. Darunter auch Fahrer vom Motorsport Club Oschersleben.

Oschersleben/VS. - Die Winterpause in der Oschersleber Motorsport-Arena ist beendet. Am Wochenende haben die ersten Rennen auf der Anlage stattgefunden. Diese standen im Zeichen des Norddeutscher ADAC Tourenwagen Cups (NATC).

„Der Cup entstand aus dem früheren Bördesprint – es ist also eine Rennserie, welche ihre Wurzeln in der Magdeburger Börde hat“, erklärt Alexandra Werner, Pressesprecherin der Anlage die Entstehung der Serie. Knapp 60 Rennfahrer gingen demnach in den unterschiedlichen Rennformaten an den Start. Gefahren wird im NATC Sprint über eine Distanz von 20 Minuten, im NATC Endurance mit einem einstündigen Rennen und im NATC Youngster Cup. „Beim Youngster Cup gibt es zudem die Besonderheit, dass hier bereits 15-jährige Fahrer erste Erfahrungen auf der Rennstrecke sammeln können und das zu recht günstigen Konditionen“, so Alexandra Werner zum Konzept der Rennserie.

Mit dabei waren daher auch Dean Olbrich aus Magdeburg und Vincent Hilliger aus Oschersleben. Beide stammen aus dem Motorsport Club Oschersleben, wo sie bereits viel Erfahrung im Kartsport sammeln konnten. „Der NATC ist für mich einfach der nächste Schritt in Richtung professioneller Motorsport“, erklärt der 15-jährige Dean Olbrich. „Es ist eine tolle Plattform um den Schritt vom Kart in das Auto zu schaffen und sich so weiterzuentwickeln“, ergänzt der ebenfalls 15 Jahre alte Vincent Hilliger. Beide erreichten demnach Podiumsplätze.

Laut Mitteilung haben die Piloten den nächsten Wertungslauf im NATC beim Auswärtsrennen vom 19. bis 21. April am Hockenheim-Ring, bevor es zum Saisonauftakt des ADAC Racing Weekends vom 10. bis 12. Mai wieder in der Motorsport-Arena Oschersleben an den Start geht.

Auch zum diesjährigen Arena Autofrühling werde man einige Piloten der Serie vor Ort antreffen, kündigt Alexandra Werner an. Der Arena Autofrühling findet am Sonnabend, 30. März statt. Der Eintritt ist frei.