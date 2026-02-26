Ein modernes Labor für die Diagnostik und die Therapie von Herzerkrankungen eröffnet die Bördeklinik Neindorf. Was sich für die Patienten jetzt verbessert.

Der Leiter der Kardiologie, Dr. Ali Ghanem, (links) gibt einen Einblick in das neue Herzkatheterlabor in der Bördeklinik Neindorf.

Neindorf - Sachsen-Anhalt ist bundesweit das Land mit der höchsten Rate an Herzinfarktpatienten. Umso wichtiger sei eine schnelle, qualitätsgesicherte Versorgung, insbesondere im ländlich geprägten Raum, teilt die Helios-Bördeklinik Neindorf mit. Um die Versorgung der Patienten zu stärken, ist in der Einrichtung am Dienstag das neue Herzkatheterlabor in Betrieb genommen worden.