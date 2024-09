Veranstaltung in Oschersleben So war der Tag der Regionen 2024 in Oschersleben

Zahlreiche Besucher sind am Sonntag, 29. September 2024, über die Flaniermeile in der Oschersleber Innenstadt mit rund 90 Ausstellern gezogen. Was ziehen die Gäste und die Stadtverwaltung für ein Fazit nach der Veranstaltung?