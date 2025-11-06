Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in Oschersleben ist bereits im Sommer abgesagt worden. Nun wird am 28. November 2025 zum feierlichen Weihnachtsbaumschmücken eingeladen. Was bei der Veranstaltung für die ganze Familie geplant ist.

Auch im vergangenen Jahr schmückten Kita- und Hortkinder den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz in Oschersleben. Diesmal lädt die Stadt im Anschluss zum gemütlichen Beisammen ein.

Oschersleben - Angesichts der fast frühlingshaften Temperaturen kann der Blick in den Kalender derzeit überraschen. Denn schon in gut drei Wochen wird mit dem ersten Advent die Vorweihnachtszeit eingeläutet. Und diese wird jedes Jahr in der Bodestadt und ihren Ortsteilen mit vielen etablierten kleineren und größeren Veranstaltungen und Zusammenkünften gefeiert.