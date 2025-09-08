Bank-Aus in Oschersleben „Traurig, was mit uns gemacht wird“: Bank-Kunden sollen künftig 60 Kilometer nach Wernigerode fahren

Spekulationen rund um einen Rückzug des Geldinstitutes gibt es in Oschersleben schon länger. Jetzt bestätigt die Deutsche Bank das Aus für die Bodestadt. Wann die Filiale in der Halberstädter Straße endgültig schließen soll und worauf sich die Kunden jetzt einstellen müssen.