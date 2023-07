Die Elfjährige Lara leidet an der sogenannten „Dandy-Walker-Fehlbildung“. Was das für sie und ihre Familie bedeutet und wie der Verein aus Hornhausen jetzt geholfen hat.

Hornhausen - Die elfjährige Lara aus Magdeburg ist ein lebensfrohes Mädchen. Sie mag Musik und Bücher, und sie lacht gerne. Aber Lara hat kein leichtes Schicksal. „Als ich vor elf Jahren nach der Geburt von Lara das Krankenhaus verließ, dachte ich, ich nehme ein gesundes Baby mit nach Hause“, berichtet ihre Mutter Marén Göbel. Doch Lara entwickelte sich nicht so wie andere Kinder. Um zu lernen, wie man sich aufsetzt oder dreht, brauchte sie deutlich länger. Auch das selbstständige Essen war eine Herausforderung. Es folgten Besuche bei verschiedenen Ärzten und viele Untersuchungen.

Schließlich gab es eine Diagnose: Lara leidet an der sogenannten „Dandy-Walker-Fehlbildung“. Was das bedeutet, beschreibt ihre Mutter so: „Ihr Kleinhirn ist zu klein. Der Balken, der unsere zwei Gehirnhälften verbindet, ist zu kurz, und die Signale im Gehirn werden verzögert übertragen.“ Die Folgen wiegen schwer. Obwohl Lara mittlerweile elf Jahre alt ist, befindet sie sich etwa auf dem geistigen Stand einer Zweijährigen. Bis heute kann sie weder stehen noch laufen. Deshalb ist sie auf einen Rollstuhl angewiesen. „Sie hat Pflegegrad fünf und ist komplett auf Hilfe angewiesen“, erklärt Marén Göbel.

Hinzu kommt: Lara hat eine Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung. Geräusche wie von Bohrmaschinen, Sägen, Rasenmähern, Trillerpfeifen, aber auch Signaltöne und Ansagen in öffentlichen Verkehrsmitteln sind für die Elfährige unerträglich. „Sie bekommt eine Panikattacke, und wir müssen so schnell wie möglich die Situation verlassen“, sagt Marén Göbel. Um etwas zu unternehmen, bleibt nur der eigene Pkw. Doch da gibt es ein Problem. Denn Lara wächst. Bislang setzt Marén Göbel ihre Tochter vom Rollstuhl ins Auto um. Aber mittlerweile wiegt die Elfjährige 60 Kilo. „Wir brauchen einen behindertengerechten Kleinbus mit Gurt- und Schienensystem, Rampe oder Lift und Platz für Laras Hilfsmittel“, informiert Marén Göbel.

„Leider helfen Krankenkasse und Pflegekasse nicht bei der Finanzierung, da es nicht Teil ihres Leistungsangebotes ist“, berichtet Laras Mutter. Deshalb suchte Marén Göbel auf dem Gebrauchtwagenmarkt. „Die Summe werden wir allerdings nicht allein bewerkstelligen können, auch wenn wir das alte Auto in Zahlung geben und Ersparnisse einbringen“, erklärt sie. Letztlich startete Laras Mutter eine Hilfsaktion auf der Internetplattform www.betterplace.me. Bisher sind rund 5.000 Euro zusammengekommen. „Ich bin so überwältigt von so viel Herzlichkeit und Engagement“, betont Marén Göbel. Doch für einen behindertengerechten Kleinbus sind 5.000 Euro zu wenig.

Deshalb bekam die Familie jetzt weitere Hilfe. Nämlich vom gemeinnützigen Verein „M.A.DE. FOR KIDS“ mit Sitz in Hornhausen. Der engagiert sich für Kinder und Jugendliche in schwierigen Situationen. Durch zahlreiche Benefiz-Veranstaltungen sammeln die Mitglieder ehrenamtlich Geld für den guten Zweck. Ein besonderer Höhepunkt sind dabei die „Rock & Metal Day'z“ - ein dreitägiges Festival, das jedes Jahr in der Motorsport Arena Oschersleben stattfindet. Von dem Geld, das 2023 zusammengekommen ist, überreichten Marcus Dietrich und Amy Germer von „M.A.DE. FOR KIDS“ einen Scheck über 2.000 Euro an Laras Mutter.

Das Geld soll der Familie den Umgang mit ihrer Situation leichter machen. Schließlich ist Lara trotz ihrer Einschränkungen ein lebensfrohes Kind. Und das soll sie auch bleiben. „Diese Hilfe bringt uns wieder ein Stück näher an Unabhängigkeit und Freiheit“, bedankt sich Marén Göbel. Wer sich selbst über Lara informieren und weitere Hintergründe erfahren möchte, kann das im Internet tun. Die Adresse lautet www.betterplace.me/mobilitaet-fuer-lara.