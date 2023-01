Warum das Amtsgericht in Oschersleben umziehen muss

Die Mitarbeiter des Amtsgerichts in Oschersleben packen die Umzugskartons. Über die Gründe und die Folgen klärt Gerichtsdirektor Dietmar Beddies auf.

Oschersleben - Das neue Jahr 2023 hat am Amtsgericht in Oschersleben vor allem mit Kistenpacken begonnen. Damit wurde der Umzug, der etwa 20 Mitarbeitern in der nächsten Woche – konkret vom 9. bis zum 13. Januar 2023 – bevorsteht, vorbereitet.