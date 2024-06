Partys, Metal, Kabarett und Literatur - dies und mehr sind Themen am Mittwoch, 19.6.2024, in Magdeburg.

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 19. Juni 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Metal: 2. Fête de la Schwermetall im Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg bietet nicht nur Schwermetall in seiner Ausstellung. Diesen Mittwoch findet die „2. Fête de la Schwermetall“ statt. „Da gibt es dann im Außengelände Schwermetall auf die Ohren“, heißt es in einer Ankündigung. Auftritte haben Kompass B, Voltage 101 und Faces of Fear. Alle drei Bands stammen aus Magdeburg. Der Eintritt zu dem kleinen Festival ist kostenfrei.

Kompass B spielen deutschsprachige Rockmusik aus eigener Feder. Ihren Stil beschreibt die Band selber als Power Rock: Einflüsse aus klassischem Deutschrock, Punkrock sowie dem Einsatz von Synthesizer verleihen der Band einen eigenen Sound.

Musik für das Herz, Musik für das Hirn und Musik für die Seele versprechen Voltage 101. Die Band spielt Rock und Metal. Auf ihrer Homepage heißt es: „Unsere Musik ist sehr facettenreich und bietet dem Zuhörer von piano bis hin zu fortissimo forte das volle Brett.“

Faces of Fear ist eine Dark Metal Band, die 1997 in Magdeburg gegründet wurde. Zwischen 1999 und 2003 produzierte sie ein Demo und zwei Alben. Musik und Texte stammen großteils aus der Feder von Gitarrist und Sänger Majkhen XES. Ursprünglich als Black Metal Projekt gedacht, entwickelte sich der Stil zu etwas, bei dem Elemente aus allen Metal Bereichen, aber auch aus Hardrock und anderen Richtungen einflossen.

Die 2. Fête de la Schwermetall steigt diesen Mittwoch, 19. Juni, ab 17 Uhr im Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65.

Lyrik: Regina Jarisch liest „zeitverstrickt“ in der Magdeburger Stadtbibliothek

Regina Jarisch ist mit neuer Lyrik unter dem Titel „zeitverstrickt“ diesen Mittwoch zu einer Lesung in der Magdeburger Stadtbibliothek zu Gast. Musikalisch begleitet wird sie an diesem Nachmittag von Martin Müller am Akkordeon.

Der neue Gedichtband versammelt Texte von Regina Jarisch, die in den letzten Jahren am Rande des Alltags entstanden sind. In den Gedichten steckt die Suche nach den Wurzeln, nach dem Begreifen der Zeitläufe und der Gefühlswelten, es geht um Glück und Hoffnungen, um Liebe und Ängste. In Magdeburg aufgewachsen, machte die Lyrikerin ihre ersten Schritte im Zirkel schreibender Arbeiter.

Über ihre literarische Arbeit sagt sie: „Neugier, Spurensuche, Nachdenken und Nachspüren führten mich zum lyrischen Schreiben. Die Zeit, meine Zeit, das Leben oder einfach nur mein Leben, meine Herkunft und meinen Weg in dieser Welt begreifen, bietet Stoff und Fäden zum Verweben. Lachen, Weinen, Hoffen und Nicht-Verstehen suchen einen Ort, eine Sprache, eine Resonanz.“ „Herzflug“, „Lauter leben“ und „Der weite Himmel“ lauten die Titel weiterer Gedichtbände, die Regina Jarisch in den vergangenen Jahren veröffentlicht hat.

Regina Jarisch stellt ihre neuen Gedichte unter dem Titel „zeitverstrickt“ diesen Mittwoch um 17 Uhr in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten weg 109 vor.

„Der Pedell“ auf der Bühne der Magdeburger Waldorfschule

Die Klasse 5B der Freien Waldorfschule Magdeburg lädt am diesen Mittwoch, 19. Juni, um 18 Uhr zur öffentlichen Aufführung des Theaterstücks „Der Pedell“ in den Ernst-Bindel-Saal ein. Dieser befindet sich auf dem Gelände der Schule in der Kroatenwuhne 3.

Der Eintritt zu der Aufführung ist für alle Interessierten frei. Eine vorherige Anmeldung ist für den Besuch nicht erforderlich. Das Stück spielt im Frankreich des Jahres 1949. Der arbeitslose Musiker Clément Mathieu bekommt eine Anstellung als Erzieher in einem Internat für schwer erziehbare Jungen. Von der Härte des Schulalltags betroffen, beginnt er, mit dem Zauber der Musik in das Dasein der Schüler einzugreifen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelingt dem einfühlsamen Pädagogen das kleine Wunder, das Vertrauen seiner Schützlinge zu gewinnen.

Bekannt geworden ist die Geschichte in Deutschland auch durch den Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“.

Literarischer Stammtisch im Magdeburger Florapark

Die Stadtteilbibliothek im Flora-Park lädt diesen Mittwoch alle Interessierten zu einem Literaturaustausch ein. Natürlich gibt es auch Lesetipps der Mitarbeiterinnen.

Beginn der Veranstaltung in der Filiale der Magdeburger Stadtbibliothek im Einkaufszentrum im Olvenstedter Graseweg 37 ist um 14.30 Uhr. Anmeldung unter Telefon 0391/ 7219550 oder an florabibo@web.de per E-Mail.

Kriminalprävention zum „Love Scamming" in der Magdeburger Urania

„Love Scamming – Vorgetäuschte Liebe“ ist ein Vortrag vom ehemaligen Kriminalhauptkommissar Burkhard Jach diesen Mittwoch, 19.6., ab 15 Uhr in der Magdeburger Urania im Nicolaiplatz 7 überschrieben.

Hintergrund: Viele Menschen aller Generationen suchen nach einer neuen Liebe und einem Partner, auch im Internet. Hier tummeln sich neben vielen ehrlich Suchenden auch Betrüger aller Art. Sie gaukeln geschickt Liebe vor und wollen ihre Opfer, Frauen und Männer, nur finanziell ausnehmen. In dem Vortrag geht es auch darum, wie man sich dagegen schützen kann.

Interessierte werden gebeten, sich unter Telefon: 0391/25 50 60 zu dem Vortrag anzumelden.

"Kein Verstand in Sicht" in der Magdeburger Zwickmühle

„Kein Verstand in Sicht“ heißt es zum letzten Mal in dieser Spielzeit diesen Mittwoch, 19.6., um 20 Uhr im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“ in der Leiterstraße 2a. Die Kabarettistinnen Marion Bach und Heike Ronniger begeben sich gemeinsam mit dem Musiker Christoph Deckbar auf Suche nach den Seltsamkeiten in der deutschen Politik.

Für die kommende Spielzeit ist eine Wiederaufnahme des Stücks geplant.

Rundgang über den Magdeburger Westfriedhof

Am 19.06.2024 von 17:00 bis 19:00 findet ein besonderer Architekturspaziergang auf dem Westfriedhof in Magdeburg statt. Der Westfriedhof, gelegen in der Großen Diesdorfer Straße 160, 39110 Magdeburg, ist mehr als nur ein Friedhof. Mit seiner parkähnlichen Gestaltung, der prächtigen neogotischen Kapelle, historischen Brunnenanlagen, Ornamentbeeten und künstlerisch wertvollen Grabmalen und Skulpturen, bietet er sowohl ein Stück Magdeburger Kunstgeschichte als auch einen Ort der Erholung.

Der Friedhof wurde im Jahre 1898 eröffnet und die ursprüngliche Planung geht auf den städtischen Gartenbaudirektor Johann Gottlieb Schoch zurück. Hier sind bekannte Persönlichkeiten wie der Oberbürgermeister Hermann Beims beigesetzt. Der Friedhof ist geprägt von Gedenkstätten, Grablagen und Ehrenfeldern. Hervorzuheben sind auch der Blumenpavillon sowie das zweite Freidenkerdenkmal von Carl Krayl, beide Werke aus dem Jahr 1930, die Verweise auf die Magdeburger Moderne darstellen.

Während des geführten Spaziergangs zeigen Carmen Niebergall und Heinz-Joachim Henke diese Kleinode und erzählen die Geschichte des Westfriedhofs durch interessante Anekdoten. Für die Anmeldungen steht Carmen Niebergall unter der Telefonnummer 0391 73347784 oder per E-Mail an carmen.niebergall@tourenreich.de zur Verfügung.

Kleines Konzert in der Ambrosiuskirche

Es ist inzwischen zur schönen Traditionen. In den warmen Monaten des Jahres steht die St.-Ambrosius-Kirche immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr für Besucher offen. Das im Jahr 1877 geweihte Gotteshaus im neugotischen Stil lädt dann zum Besichtigen, zum Verweilen oder zum Gebet ein. Und – das ist das besondere – auch zum Hören von Musik.

Immer von 17 bis 17.30 Uhr gibt es ein kleines Konzert, sei es auf der Orgel, mit Musikgruppen oder Sängern“, so Dorlies Bunge aus dem evangelischen Kirchspiel Magdeburg-Süd. Sie organisiert die „Mittwochsmusiken“. Im Mai ist noch ein Instrumentalkonzert geplant. Die Konzerte gehen bis in den September.

Der Eintritt zu den Mittwochsmusiken ist grundsätzlich frei. Am Ausgang kann eine Spende hinterlegt werden. Diese soll für Erhalt und Restaurierung von Kirche oder Orgel eingesetzt werden.

"Wildes Afrika - Tiere und Landschaften" im Magdeburger Moritzhof

Die Bilder von Gisela Tegtmeier vermitteln einen kleinen Eindruck auf die Vielfalt der Natur Afrikas. Dabei stehen nicht nur die “big five” im Vordergrund, sondern auch die Schönheit der Landschaft. Die Ausstellung "Wildes Afrika - Tiere und Landschaften" wird bis zum 30. Juni im Moritzhof am Moritzplatz 1 gezeigt.

Auf einem Bauernhof groß geworden, war sie schon als Kind mit der Natur verbunden. Mit ihrem ersten Fotoapparat war Gisela Tegtmeier dann regelmäßig auf der “Pirsch”. Ihre Vorliebe war und sind die Vögel. Der Traum “Afrika” war früh “geboren”, aber erst viel später konnte sie sich diesen verwirklichen. Die heutige Ausstellung zeigt Fotografien von bisher sechs Reisen nach Tansania, Kenia, Namibia, Botswana und Südafrika.

Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" in der Stadtbibliothek

Auf dem Weg zum 500. Jubiläum der Stadtbibliothek werden auf allen Etagen der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 Schätze aus dem historischen Bestand gezeigt. Die seltenen Bücher stammen aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg.

Von den evangelischen Geistlichen geht eine neue Kultur des familiären Zusammenlebens aus, das "Protestantische Pfarrhaus". Die Großstadt im Einflussgebiet von Wittenberg bringt eine ganze Reihe richtungsweisender Theologen hervor. Das Wirken und die Lebenswege von Reformatoren wie Nikolaus von Amsdorf oder Mathias Flacius Illyricus sind zu entdecken. Zu den geistigen Zentren der Stadt entwickeln sich mit dem protestantischen Bildungsanspruch das Altstädtische Gymnasium, die Ulrichskirche und vor allem die Johanniskirche und unterstreichen das Selbstbewusstsein der Bürger. Schließlich wäre die Reformation kaum ohne die Innovation des Buchdrucks denkbar, von denen einzigartige Frühdrucke seinerzeit berühmter Drucker aus Magdeburg wie Michel Lotter zeugen.

Die Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" läuft bis Ende Oktober. Geöffnet hat die Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 montags bis freitags von 10 bis 19 und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Wer ist Paul F. Gaudi? Der Mensch hinter dem Pseudonym

"Wer ist Paul F. Gaudi? Der Mensch hinter dem Pseudonym" heißt es am 19.6. ab 18.30 Uhr im mach|werk im Breiten Weg 114a. Thema ist die Buchvorstellung des 3. Bandes der Reihe „Der Spaziergänger – Gedanken im Park“

Eine Anmeldung unter 0391-79294310 ist erwünscht.

Partys in Magdeburg

Insel der Jugend: Care Callas, die Twinpitchers und Klaus Lörrach legen am Mittwoch auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 auf. Die Party "Home sweet Home" beginnt um 18 Uhr.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Nachdenker: DJ Bugs veranstaltet diesen Mittwoch ein Musikbingo im Nachdenker in der Olvenstedter Straß 43. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für "Das Magdeburger SuperHitSingen" ab 20 Uhr in der Sommerspielstätte des Theaters in der Grünen Zitadelle am "Le Frog" im Adolf-Mittag-See, für "Di Katze, die tut was sie will" um 9 und 10.30 Uhr und für "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" um 20 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 sowie für "Love Never Dies" des Theaters Magdeburg um 21 Uhr auf dem Domplatz.

Restkarten sind jeweils eventuell an der Abendkasse oder kurz vor der Morgenvorstellung erhältlich.