Die Feuerwehren aus Oschersleben und Wulferstedt sind für einen ihrer Kameraden zu einem ganz besonderen Einsatz ausgerückt.

Mit Blaulicht haben die Wehrleute der Feuerwehren Oschersleben und Wulferstedt jetzt ihren Kameraden René Tripp zum Geburtstag überrascht.

Oschersleben - Manch einer kennt vielleicht die Tradition, dass ein Mann, der mit 30 Jahren unverheiratet ist, zu seinem Geburtstag die Rathaustreppen kehren muss. Was das angeht, hat René Tripp aus Wulferstedt nochmal Glück gehabt, denn er ist bereits unter der Haube.

Trotzdem rückten seine Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Oschersleben und Wulferstedt mit Blaulicht aus, um ihn zu seinem Ehrentag zu überraschen. Im Gepäck hatten sie Geschenke, jede Menge Luftballons und Spiele, um den runden Geburtstag gebührend zu zelebrieren.

Den Besuch gleich zweier Wehren hat Tripp einer doppelten Mitgliedschaft zu verdanken. Wie Andreas Ehrhardt von der Feuerwehr Oschersleben erzählt, ist der frisch gebackene 30-Jährige sowohl in der Bodestadt als auch in Wulferstedt als Mitglied aktiv. Die Überraschung zum Geburtstag: bei so viel ehrenamtlichem Engagement mehr als verdient.