Wie Azubis in den Beruf starten und was Gröninger Unternehmen bewegt

Carl Wegner und Angelina Wettstaedt nahmen am ersten Ausbildungstag die Hacke in die Hand, um Buschbohnen zu hacken.

Gemeinde Westliche Börde. - Die Sonne scheint an diesem Donnerstagmorgen noch nicht ganz so schlimm vom Himmel. Das nutzen die Mitarbeiter und Auszubildenden der Firma Agrar Dippe GmbH & Co KG, um die Buschbohnen zu hacken. So beginnt für die „Neuen“ die Ausbildung.