Grauingen wandert! 45 Frauen, Männer und Kinder erkunden mit ihren Hunden den verschneiten Winterwald. Mit Gartenfräse als Getränkestation, geheimnisvollen Tierspuren im Schnee und herzhaftem Grünkohl wird die Tour zu einem winterlichen Spaß für Groß und Klein – voller Bewegung, Lachen und Dorfgemeinschaft.

Winterabenteuer vor der Haustür: Grauinger ziehen gemeinsam in den Schnee

Gut gelaunt und warm eingepackt im verschneiten Wald: 45 Frauen, Männer und Kinder sowie ihre Hunde machen bei der Winterwanderung in Grauingen gemeinsam Halt für ein Gruppenfoto.

Grauingen - Wenn in Grauingen zur Winterwanderung gerufen wird, dann folgt ein beachtlicher Teil des Dorfes diesem Ruf. Insgesamt 45 Wanderfreunde versammelten sich am Feuerwehrgerätehaus, um gemeinsam einen rund fünf Kilometer langen Rundkurs durch den verschneiten Wald zu wagen.