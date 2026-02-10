Sobald die Kammerphilharmonie den Kartenverkauf für den Schönebecker Operettensommer beginnt, melden sich Reisebüros und Busunternehmen. Sie kaufen Hunderte Tickets ab.

Schönebeck. - Schönebeck ist immer eine Reise wert, und es lässt sich offenbar auch gut feiern. Das muss sich ein Paar aus der Altmark gedacht haben, bei dem ein Ehejubiläum anstand. Die älteren Herrschaften und Musikliebhaber buchten über das Reisebüro Dommasch’s Reisen Tangermünde eine Busfahrt zum Schönebecker Operettensommer und wünschten sich für diesen Tag die besten Plätze. Bekamen sie auch. Und so wird dem Paar dieser schöne Tag wohl ewig in Erinnerung bleiben.