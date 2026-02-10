weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Strategietreffen gegen Rechtsextremismus

Initiative gegen Rechtsextremismus Aus Sorge wird Tatendrang: Salzwedeler entwickeln Gegenstrategie

Rund 60 Teilnehmende aus Zivilgesellschaft und Politik diskutieren im Lorenzsaal der St. Marien über Maßnahmen gegen Rechtsextremismus vor der Landtagswahl.

Von Beate Achilles Aktualisiert: 10.02.2026, 18:08
Teilnehmer des Strategietreffens des Bündnisses gegen Rechts Wendland-Altmark kamen im Lorenzsaal der St. Marien Gemeinde Salzwedel zu einer Gesprächsrunde zusammen.
Foto: Bündnis gegen Rechts Wendland-Altmark

Salzwedel. - Mehr als 60 Menschen – von einfachen Bürgern bis hin zu Vertretern von Gewerkschaften, Parteien und der Kirche – trafen sich am Sonnabend in Salzwedel zu einem Strategietreffen im Vorfeld der diesjährigen Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.