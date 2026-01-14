In Oschersleben bietet jetzt auch der Hagebaumarkt Überraschungstüten über die Spar-App „Too Good To Go“ an. Was Käufer darin erwartet.

Wundertüten gegen Verschwendung: „Too Good To Go“ jetzt auch im Baumarkt

Zu gut für die Tonne

Jasmin Schmiede, Stefanie Riese, Nicole Richter und Diana Ohlhoff sind überzeugt von dem Projekt.

Oschersleben - Lebensmittel vor der Verschwendung bewahren, das geht seit nunmehr zehn Jahren mithilfe der Handy-App „Too Good To Go“. Die Funktionsweise ist simpel: Der Anbieter stellt täglich sein Angebot online, zum Beispiel eine gemischte Tüte vom Bäcker, mit übrig gebliebenen Brötchen oder Kuchenstücken zum reduzierten Preis. Mit wenigen Klicks kann der Käufer seine Überraschungstüte über die App reservieren und anschließend im Geschäft abholen.