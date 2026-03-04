weather wolkig
Seit Wochen prägt ein Gerüst die Skyline Wernigerodes. Nun starten die heiklen Arbeiten am Konzerthaus Liebfrauen – doch die entscheidende Frage dabei klärt sich erst noch.

Von Holger Manigk 04.03.2026, 10:30
Der eingerüstete Westturm des Konzerthauses Liebfrauen ist mehr als 60 Meter hoch.
Wernigerode. - Die Silhouette Wernigerodes hat im Frühling 2026 einen Hauch von New Yorks Skyline. Zu verdanken ist das aber nicht einem Wolkenkratzer, sondern einem Baugerüst am höchsten Kirchturm der Harz-Stadt.