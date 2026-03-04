Der Riss mehrerer Lämmer und Schafe Anfang Februar zwischen den Osterwiecker Ortsteilen Bühne und Suderode geht auf das Konto von Wölfen. Was das für den betroffenen Schäfer bedeutet.

Wolf reißt mehrere Schafe: DNA-Test bestätigt Angriff im Harz – was Halter nun unternimmt

Nun steht es fest: In der Nacht zum 1. Februar haben zwischen den Osterwiecker Ortsteilen Bühne und Suderode einer oder mehrere Wölfe zugeschlagen und Schafe gerissen.

Osterwieck/Bühne/Iden. - Schäfer Thomas Apel hat nun Klarheit: Der Riss mehrerer Schafe und Lämmer, die er in der Nacht zum 1. Februar bei Bühne verloren hat, geht auf das Konto von Raubtieren. Die schon damals naheliegende Vermutung, dass Wölfe zugeschlagen haben, ist nun mittels DNA-Beprobung bestätigt worden.