Erstmals hat ein Rat aus ganz normalen Bürgern sich damit beschäftigt, wie die Straßen ihrer Stadt sicherer und besser werden können. Ihre 21 Empfehlungen, darunter neue Parkregeln, ein Kreisverkehr an der B189 und Straßensanierungen, haben sie jetzt veröffentlicht.

21 Ideen für bessere Straßen im Kreis Stendal: Was die Bürger fordern - und wie realistisch das ist

In der Breiten Straße in Osterburg fordert der Bürgerrat neue Regeln fürs Parken.

Osterburg. - Zwischen Storbeck und Flessau (bei Osterburg) soll ein neuer Radweg gebaut werden. Diese Forderung steht ganz oben auf der Liste, die der Bürgerrat erarbeitet hat. 20 andere Punkte folgen, bei denen sich die 30 Männer und Frauen einig sind. Ihre Ideen für einen besseren Verkehr in der Stadt und den Dörfern haben sie dem Bürgermeister übergeben. Die Verwaltung soll nun alle Vorschläge in die Tat umsetzen. Wie realistisch ist das? Ein Überblick.