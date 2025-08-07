In Osterburg geht das Gerücht um, jemand aus dem Kreis Stendal habe 58 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Es ist der höchste Eurojackpot-Gewinn jemals in Sachsen-Anhalt.

Osterburg. - 58,3 Millionen Euro – so viel hat ein sehr glücklicher Lottospieler in Sachsen-Anhalt Ende Juli gewonnen. Kommt er aus Osterburg? Dieses Gerücht machte in den vergangenen Tagen die Runde in der Biesestadt. Denn in einer Lottofiliale im Stadtgebiet hängt ein offizieller Zettel aus der Lottozentrale, auf dem zu lesen ist, dass die Millionen „hier“ gewonnen wurden.