An der Vielbaumer Kreuzung wird in Vorbereitung des Baus der A14 derzeit viel Erde bewegt. Zum einen geht es darum, alle möglichen Versorgungsleitungen unter der B 189 so umzuverlegen, dass die später nicht stören. Das Abschieben der oberen Bodenschicht hilft zudem bei archäologischen Erkundungen.

Foto: Ralf Franke