weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Osterburg
    4. >

  4. Autobahnbau im Landkreis Stendal: A14 bei Seehausen - der erste Asphalt über eineinhalb Kilometer liegt

Autobahnbau im Landkreis Stendal A14 bei Seehausen - der erste Asphalt über eineinhalb Kilometer liegt

Das sieht schon nach Autobahn aus. Im A14-Bauabschnitt zwischen Seehausen und Wittenberge ist der erste Asphalt geflossen. Sorgen haben Kommunalpolitiker trotzdem.

Von Karina Hoppe Aktualisiert: 08.09.2025, 17:49
Zwischen Seehausen und Geestgottberg sind die ersten Asphaltarbeiten für die A14 erfolgt. Die Piste beeindruckte den Verkehrsausschuss des Kreistages Stendal.
Zwischen Seehausen und Geestgottberg sind die ersten Asphaltarbeiten für die A14 erfolgt. Die Piste beeindruckte den Verkehrsausschuss des Kreistages Stendal. Foto: Karina Hoppe

Seehausen. - Drei Tage nur hat es gedauert und der erste eineinhalb Kilometer lange Abschnitt der Richtungsfahrbahn Schwerin im A14-Bauabschnitt Seehausen Nord bis Wittenberge war asphaltiert. Noch fehlt die Deckschicht, aber worauf die Mitglieder des Verkehrsausschusses vom Landkreis Stendal am Donnerstag standen, sieht definitiv schon nach Autobahn aus.