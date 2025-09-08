Autobahnbau im Landkreis Stendal A14 bei Seehausen - der erste Asphalt über eineinhalb Kilometer liegt
Das sieht schon nach Autobahn aus. Im A14-Bauabschnitt zwischen Seehausen und Wittenberge ist der erste Asphalt geflossen. Sorgen haben Kommunalpolitiker trotzdem.
Aktualisiert: 08.09.2025, 17:49
Seehausen. - Drei Tage nur hat es gedauert und der erste eineinhalb Kilometer lange Abschnitt der Richtungsfahrbahn Schwerin im A14-Bauabschnitt Seehausen Nord bis Wittenberge war asphaltiert. Noch fehlt die Deckschicht, aber worauf die Mitglieder des Verkehrsausschusses vom Landkreis Stendal am Donnerstag standen, sieht definitiv schon nach Autobahn aus.