Das sieht schon nach Autobahn aus. Im A14-Bauabschnitt zwischen Seehausen und Wittenberge ist der erste Asphalt geflossen. Sorgen haben Kommunalpolitiker trotzdem.

A14 bei Seehausen - der erste Asphalt über eineinhalb Kilometer liegt

Seehausen. - Drei Tage nur hat es gedauert und der erste eineinhalb Kilometer lange Abschnitt der Richtungsfahrbahn Schwerin im A14-Bauabschnitt Seehausen Nord bis Wittenberge war asphaltiert. Noch fehlt die Deckschicht, aber worauf die Mitglieder des Verkehrsausschusses vom Landkreis Stendal am Donnerstag standen, sieht definitiv schon nach Autobahn aus.