Wer mit dem Fahrrad von Geestgottberg nach Wahrenberg fährt, muss künftig auf einer Brücke die A14 überqueren. Eine mögliche Luftnot hat die Deges mit bedacht.

A14-Brücke mit Atempause - Autobahnbauer planen bei Seehausen Erholungsfläche für Radfahrer

Höhe Geestgottberg, Blickrichtung Wittenberge: Die neue Brücke überquert die Alandstraße und die A14 (rechte Seite).

Geestgottberg. - Die neue Alandstraße in Höhe Geestgottberg war voll gesperrt, als kürzlich die Träger auf den Unterbau der neuen Brücke gesetzt wurden. Nun bekommt man eine Idee von der Dimension des Bauwerks, der neuen Verkehrssituation auf Höhe Geestgottberg überhaupt.